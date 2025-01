Autovelox a Verona, la mappa delle postazioni attive questa settimana

Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2025, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Vigasio

strada La Rizza

viale del Brennero

via C. C. Bresciani

via Turbina

strada Bresciana

attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

E’ in servizio al mattino nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi e di aggregazione dei quartieri e della città; nel periodo scolastico assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Martedì: 7.30/8.15 l’Ump sarà alle scuole Forti via Badile; 8.30/13 l’ump sarà al mercato di Borgo Venezia. 13.30/15.30 l’Ump sarà ai giardini zona circostante lo stadio; 16/19 l’Ump sarà presso l’area verde in via Friuli, via Brigata Aosta, via Ventiquattro Giugno.

Mercoledì: 7.30/8.15 l’Ump sarà alle sc. Rosani via Santini; 8.30/10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13 l’Ump sarà al mercato in via Poerio. 13.30/15.30 l’Ump sarà all’esterno Porta Vescovo; 16/19 l’Ump sarà in piazza Libero Vinco.

Giovedì: 7.30/10 gli agenti sono al mercato di via D. Mercante; quindi 10.30/13 al mercato in via Luigi Prina. 13.30/15.30 l’Ump sarà presso il parco in via Turazza a Cadidavid; 16/19 l’Ump sarà in via Ongaro al parco Santa Teresa.

Venerdì: 7.30/8.15 l’Ump sarà alle scuole Rubele in Interrato Acqua Morta; 8.30/10 l’Ump sarà al mercato in corso Porta Nuova; 10.30/13 l’Ump sarà al mercato in piazza XVI Ottobre. 13.30/15.30 l’Ump sarà presso area giardini La Giarina; 16/19 l’Ump sarà a Veronetta in piazza XVI Ottobre.

Sabato: 7.30/15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio; 16/19.15 l’Ump sarà a Castelvecchio e Arco dei Gavi.

Domenica: 13.30/19 l’Ump sarà a Castelvecchio e Arco dei Gavi.