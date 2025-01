Scivolano in un canalone in montagna: salvati tre ragazzi, uno è un 19enne veronese

Complicata operazione di salvataggio di tre ragazzi scivolati in un canale in montagna: uno dei tre è un 19enne veronese.

Recuperati e salvati tre ragazzi, tra i quali un giovane veronese di 19 anni, scivolati in un canale, oltre 200 metri sotto il sentiero in cresta. Si è concluso poco prima delle 20 di ieri, sabato 4 gennaio, l’impegnativo intervento di recupero di tre giovani escursionisti infortunati, finiti in un ripido canale, oltre 200 metri sotto la cresta del Monte Pianina, dove si snoda l’itinerario dell’Alta Via numero 7, che i tre stavano percorrendo.

Alle 16.30 la Centrale del 118 è stata attivata da uno dei ragazzi che, probabilmente in stato confusionale, diceva di essere scivolato con i due amici nella zona di Cima Vacche, dando indicazioni distanti rispetto alla loro reale posizione. Decollato da Belluno, Falco 2 ha iniziato una lunga ricognizione prima di riuscire a individuare i tre giovani, che avrebbero dovuto imboccare il sentiero di discesa da Forcella Grava Piana e invece – non si sa se sbagliando o se per la rottura di un cornicione sotto i loro piedi – erano ruzzolati nello stretto e ripido canale tra il Monte Pianina e il Sestier. Erano feriti, distanti tra di loro e sul bordo di salti di roccia.

La difficile operazione di salvataggio.

Con un verricello di 60 metri, il tecnico di elisoccorso è stato calato dal ragazzo che si trovava più basso, un ventenne di Pordenone, issato a bordo e portato al campo base a Casera Pian de le Stele, per essere affidato all’equipe medica. Risalito per provvedere al recupero del secondo, l’equipaggio si è trovato però a far fronte a una situazione rischiosa: dagli zaini apertisi durante la caduta era fuoriuscito un grande telo di plastica che si alzava pericolosamente, durante i tentativi di avvicinamento.

Dopo aver cercato inutilmente con il flusso del rotore di farlo spostare, Falco 2 è rientrato lasciando sul posto il proprio tecnico di elisoccorso, mentre una squadra di una decina di soccorritori della Stazione dell’Alpago si preparava per un eventuale trasporto in quota. Fallito il successivo avvicinamento da parte dell’eliambulanza di Pieve di Cadore, è stato poi richiesto l’intervento dell’elicottero di Trento, che ha preso a bordo anche il tecnico di elisoccorso bellunese.

Non è stato semplice riuscire a gestire i movimenti pericolosi del telo, che nel frattempo si era spostato più in basso, finché il ragazzo bloccato in alto nel canale è riuscito ad afferrarlo e a ripiegarlo. I due giovani, un ventenne di Pieve di Soligo (TV) e un 19enne di Cologna Veneta (VR), sono infine stati recuperati dal tecnico di elisoccorso trentino, sbarcato con il verricello in due rotazioni, e trasportati con possibili politraumi direttamente al Santa Chiara. Il primo giovane, sempre con sospetti traumi, è invece ricoverato al San Martino di Belluno.