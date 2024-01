Autovelox a Verona, la mappa delle postazioni attive questa settimana

Verona, le postazioni autovelox attive dall’1 al 7 gennaio.

Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 1 a domenica 7 gennaio 2024, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Forte Tomba

via Belfiore

via Montorio

via da Legnago

via Bresciani

via Quinzano

attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ufficio mobile di prossimità è in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì: Capodanno

Martedì: 7.30/13.00 l’Ump è mercato di Borgo Venezia; 13/15.30 l’Ump è in piazza isolo e ai giardini Chiarelli; 16.00/19.00 l’Ump si sposta in piazza santa Toscana

Mercoledì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in piazza Vittorio Veneto; 10.30/13.00 l’Ump è al mercato in via Poerio. Ore 13/15.30 l’Ump è c/o l’area verde e giardini pubblici di San Giorgio; 16.00/19.00 l’Ump si sposta ai giardini pubblici dell’Arsenale

Giovedì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in via don Mercante; 10.30/13.00 l’Ump si sposta al mercato in via Luigi Prina; 13.00/15.30 l’Ump è al parco San Giacomo; 16.00/19.00 l’Ump è al parco Santa Teresa in via Ongaro

Venerdì: 7.30/10.00 l’Ump è al mercato in Corso Porta Nuova; 10.30/13.00 l’Ump è al mercato in Piazza XVI Ottobre. 13/15.30 l’Ump è in via Verdi area giardini e verde pubblico: 16.00/19.00 l’Ump si sposta all’Esterno di Porta Vescovo

Sabato: 7.30/15.30 l’Ump è al mercato dello Stadio; 16/19.00 l’Ump è in piazza Pradaval

Domenica: 13/19 l’Ump sarà in piazza Bra.