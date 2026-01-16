Rc Auto: Verona è la provincia veneta più colpita dai rincari

Stangata assicurazioni: Rc, Verona è la provincia veneta più colpita dagli aumenti, chi pagherà di più.

Rc Auto, Verona maglia nera del Veneto: aumenti in arrivo per migliaia di guidatori veronesi, ecco chi pagherà di più. Il 2026 si apre con una nota amara per molti automobilisti veronesi. Secondo l’ultimo osservatorio di Facile.it, Verona è, insieme a Venezia, la provincia della regione che ha registrato la più alta percentuale di assicurati che hanno denunciato un sinistro con colpa nel corso del 2025.

Rincari per chi ha sbagliato.

A causa di questi incidenti, molti conducenti della città scaligera vedranno peggiorare la propria classe di merito, subendo un inevitabile aumento del premio assicurativo nel corso di quest’anno. A livello regionale sono oltre 42 mila gli automobilisti colpiti da questo rincaro e Verona si posiziona in cima alla classifica territoriale con l’1,58% degli assicurati pronti a pagare di più.

Premi medi e “nubi” fiscali.

Nonostante la tendenza ai rincari per i meno virtuosi, c’è una piccola boccata d’ossigeno per chi non ha causato incidenti: a dicembre 2025, il premio medio a Verona si è attestato a 487.38 euro, facendo registrare un calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Ma Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it, avverte che «non mancano alcune nubi all’orizzonte».

Dal primo gennaio 2026, infatti, sono scattati aumenti sulle imposte delle garanzie accessorie. Nello specifico: l’imposta sull’assistenza stradale è salita dal 10% al 12,5%. L’imposta per la copertura infortuni conducente è balzata dal 2,5% al 12,5%.

L’identikit del sinistro.

L’analisi mette in luce curiosità statistiche a livello regionale: le donne (1,62%) hanno denunciato più sinistri con colpa rispetto agli uomini (1,35%). Per quanto riguarda le età, i più “attenti” risultano essere i giovani tra i 19 e i 24 anni (1,26%), mentre la frequenza di incidenti con colpa sale al 2,41% tra gli over 75. Tra le professioni, sono i liberi professionisti i più colpiti dai rincari, seguiti da disoccupati e pensionati.