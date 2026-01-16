Parco Sigurtà, missione compiuta per i 100 piccoli giardinieri

Piccoli ambasciatori per il parco Sigurtà: 100 bambini danno il via a Tulipanomania 2026.

Piccoli giardinieri crescono: 100 bambini di Valeggio nominati “Ambasciatori di Tulipanomania” del Parco Giardino Sigurtà. Nelle mattinate del 14 e 15 gennaio, il silenzio invernale del parco è stato interrotto dal vociare festoso di cento alunni delle prime elementari della scuola “Carlo Collodi” di Valeggio sul Mincio. I bambini, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati ufficialmente nominati Ambasciatori di Tulipanomania 2026.

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, ha visto i piccoli protagonisti sporcarsi le mani per una causa nobile: la piantumazione dei bulbi che daranno vita alla spettacolare fioritura primaverile. Sotto la guida dei giardinieri esperti e della referente didattica Alice Garbi, i bambini hanno appreso i segreti del terreno, imparando che ogni bulbo necessita di cura, acqua e, soprattutto, della pazienza necessaria per rispettare i ritmi della natura.

«La nomina dei giovani Ambasciatori rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle nuove generazioni», ha dichiarato l’amministratore delegato del Parco, Giuseppe Sigurtà. Al termine dell’attività, ogni bambino ha ricevuto una spilletta ufficiale, simbolo del proprio impegno nella tutela dell’ambiente. Quando il parco riaprirà il prossimo 7 marzo, i piccoli ambasciatori potranno tornare ad ammirare il frutto del loro lavoro in aiuole contrassegnate da cartelli speciali.

Verso la riapertura: un milione di tulipani in arrivo.

La nomina dei piccoli ambasciatori è solo il preludio alla stagione 2026. Il pezzo forte dell’apertura sarà, come sempre, Tulipanomania, il festival che trasforma i 60 ettari del parco in un mosaico di oltre un milione di fiori. Un evento di risonanza internazionale che nel 2024 è stato premiato con il World Tulip Innovation Award.

Oltre ai tulipani, i visitatori che varcheranno i cancelli dal 7 marzo al 15 novembre potranno godere di scenari iconici come il Viale delle Rose, il Polirinto (un labirinto di 1.500 tassi) e la secolare Grande Quercia.