Aspettando papa Francesco a Verona: tutti gli appuntamenti in calendario

In attesa della visita di papa Francesco a Verona, sabato 18 maggio, ecco gli appuntamenti in programma in città.

Mancano poco più di 100 giorni a sabato 18 maggio, quando papa Francesco, su invito della Chiesa di Verona, visiterà la città scaligera. E incontrerà in vari momenti i cittadini e le realtà sociali. Il programma della giornata – che sarà all’insegna del versetto biblico “Giustizia e pace si baceranno” – vede confermati i tre appuntamenti già annunciati del vescovo Domenico Pompili (l’intervento ad “Arena di Pace 2024”, la visita alla casa circondariale di Verona-Montorio e la celebrazione eucaristica allo stadio Bentegodi) e attende di essere arricchito di altri momenti che renderanno ancora più speciale l’intera giornata.

“L’intenzione – scrive la diocesi di Verona – è che non si tratti solo di un evento per alcuni, né di un evento a sé stante, che inizi e finisca quel 18 maggio. La visita del Santo Padre mira infatti ad essere una tappa – per quanto storica e unica – all’interno di un processo che vede la Chiesa e la città di Verona chiamate a confrontarsi sui temi della giustizia e della pace che, del resto, fanno parte della tradizione del territorio. Per questo, sono già stati programmati alcuni appuntamenti, a cui sono invitati credenti e non credenti, che permetteranno questo percorso. Inoltre, il desiderio è che si tratti anche di un punto di ri-partenza, consapevoli che è iscritta nella nostra umanità la capacità di dare inizio a qualcosa di nuovo e pure, magari, inatteso”.

Gli appuntamenti.

In particolare vi saranno due momenti che vedranno riunirsi la comunità cattolica veronese: la Via Crucis in Arena di venerdì 29 marzo alle 20.45 e la preghiera in Cattedrale di venerdì 3 maggio alle 18.30.

Inoltre il vescovo Domenico Pompili dialogherà con politici ed amministratori pubblici venerdì 8 marzo alle 18.30 nel Salone dei vescovi dell’episcopio scaligero e con il mondo del lavoro, dell’economia e della finanza lunedì 18 marzo alle 18.30 in Fiera.

Infine sono previsti, nel Salone dei vescovi, cinque convegni sugli altrettanti ambiti che caratterizzeranno “Arena di pace 2024” con il primo incontro di papa Francesco insieme ai movimenti popolari italiani. Di seguito gli appuntamenti:

● Ambito migrazioni – sabato 10 febbraio, ore 10.30

Intervengono:

– mons. Francesco Savino, vicepresidente CEI e vescovo di Cassano all’Jonio;

– Lucia Capuzzi, giornalista inviata di Avvenire;

– Gianfranco Schiavone, presidente Consorzio italiano solidarietà, ex vicepresidente Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione).

● Ambito ambiente – sabato 9 marzo, ore 10.30

Intervengono:

– Martina Giacomel, Dicastero Sviluppo umano integrale, negoziatrice per il Vaticano COP27 e COP28;

– Thalassia Giaccone, Movimento Laudato Si’;

– Gian Luca Galletti, presidente Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti), già ministro dell’Ambiente.

● Ambito lavoro, economia e finanza – sabato 23 marzo, ore 10.30

Intervengono:

– Elena Beccalli, preside Facoltà di Scienze bancarie Università Cattolica Milano;

– Daniela Fumarola, segretario generale aggiunto Cisl;

– Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse.

● Ambito diritti e democrazia – sabato 20 aprile, ore 10.30

Intervengono:

– Claudio Gentili, direttore rivista La Società;

– Marco Mascia, docente Relazioni internazionali Università di Padova;

– Ernesto Preziosi, Ceres (Centro studi e ricerche storico sociali)

● Ambito disarmo – sabato 4 maggio, ore 10.30

Intervengono:

– don Renato Sacco, Pax Christi Italia;

– Sergio Bassoli, coordinatore coalizione “Assisi Pace Giusta”;

– Vanessa Pallucchi, vicepresidente nazionale di Legambiente, portavoce del Forum del terzo settore.

Gli incontri in preparazione di Arena di Pace 2024 si tengono nel Salone dei Vescovi, dell’episcopio, in piazza Vescovado 7 a Verona.