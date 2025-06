Per la Giornata mondiale della musica il Nabucco dall’Arena di Verona sarà in prima serata su Rai 3.

L’Arena di Verona in prima serata su Rai 3 con il Nabucco. È stato presentato al Ministero della Cultura lo spettacolo “La grande opera italiana patrimonio dell’umanità – Nabucco”, che sarà trasmesso questa sera, sabato 21 giugno, in prima serata su Rai 3, in occasione della Giornata Mondiale della Musica. L’iniziativa, realizzata da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero e la Fondazione Arena di Verona, vedrà protagonisti Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi.

Il sottosegretario Gianmarco Mazzi ha sottolineato il valore simbolico dell’opera italiana come espressione dell’identità nazionale. Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, ha descritto l’evento come una sfida produttiva e televisiva, con oltre 400 artisti, migliaia di costumi e riprese ad alta tecnologia.

Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena, ha evidenziato il valore culturale e sociale dell’opera: “L’Arena di Verona è un unicum nel mondo per dimensioni, atmosfera, talenti e artigianalità: desideriamo che tutti gli italiani possano sentirsi orgogliosi di un grande patrimonio cultuale, simbolo per eccellenza dell’opera lirica”.

Il nuovo Nabucco di Giuseppe Verdi, firmato da Stefano Poda, che ha inaugurato il Festival dell’Arena di Verona 2025, sarà quindi in prima serata su Rai 3. La serata, con la regia Tv di Fabrizio Guttuso Alaimo, vede la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi. Nabucco è interpretato da Amartuvshin Enkhbat, grande baritono verdiano di oggi, con Anna Pirozzi, Roberto Tagliavini, Francesco Meli, Vasilisa Berzhanskaya. Alla guida di Orchestra e Coro di Fondazione Arena, a venticinque anni dal suo debutto, il Maestro Pinchas Steinberg.