Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: sarà un weekend di piena estate.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

L’estate è partita alla grande, dopo un breve cedimento l’alta pressione torna incontrastata sul bacino del Mediterraneo senza aver grandi oppositori. Probabilmente la prossima onda calda sarà meno intensa della precedente, perché con maggiore componente oceanica, nella forma più classica dell’alta delle Azzorre.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato giornata estiva tendenzialmente soleggiata, ma in particolare nel pomeriggio non sono esclusi annuvolamenti sparsi, talvolta intensi ma sempre senza alcuna conseguenza sul piano delle precipitazioni. Solo sui monti potrebbero svilupparsi verso sera, locali e radi temporali in veloce dissolvimento. Venti deboli e temperature stazionarie o in lieve calo.

Per domenica durante le ore della notte si registrano deboli annuvolamenti che si dissolvono già in mattinata e fino a sera, il cielo si presenta sereno o al massimo poco nuvoloso. Domenica estiva con temperature di stagione ma senza alcun eccesso particolare, da godere in pieno, se possibile nei luoghi di vacanza, tempo stabile anche sui monti. Temperature in lieve aumento e vicine alle medie del periodo.

Tendenza.

L’estate pare destinata a dominare in lungo e in largo per parecchi giorni, forse fino alle fine del mese, senza subire grandi contraccolpi, anzi in settimana le temperature sono destinate ad aumentare, riportando un clima spesso poco sopportabile e molto afoso.