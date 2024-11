Finita l’attesa: apre un nuovo ambulatorio distrettuale a Tregnago

Servizio medico distrettuale: apre un nuovo ambulatorio a Tregnago.

L’Azienda Ulss 9 Scaligera informa che da mercoledì 27 novembre a Tregnago apre un nuovo ambulatorio del Servizio di Medicina Distrettuale. È il secondo, ed è rivolto ai cittadini di Tregnago, Mezzane e Cazzano di Tramigna temporaneamente privi di Medico di Medicina Generale.

La sede è la stessa del primo ambulatorio, in Via Massalongo 7, al Centro Sanitario Polifunzionale della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), con le medesime modalità d’accesso, dal lunedì al venerdì.