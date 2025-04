Appello per la pace del vescovo di Verona e di quattro sindaci di città simbolo: Verona, Firenze, Assisi e Lampedusa.

“Tacciano le armi, cessi il fuoco, si fermi l’industria bellica, non si pronuncino parole d’odio”. All’indomani della scomparsa di papa Francesco, sindaci e vescovi di quattro città simbolo della pace (Verona, Firenze, Assisi, Lampedusa) – tutti luoghi tappa del cammino pastorale dello stesso pontefice – sottoscrivono un accorato appello ai capi di Stato e di governo e alle delegazioni diplomatiche che da tutto il mondo presenzieranno alle esequie del Santo Padre, perché sabato 26 aprile sia “Giorno di Silenzio e di Pace”. All’appello possono ancora aderire sia altre città che realtà associative, scrivendo all’indirizzo e-mail:treguaxfrancesco@gmail.com»

Capofila dell’iniziativa è la città scaligera, in particolare la Chiesa di Verona, i protagonisti di Arena di Pace e il sindaco Damiano Tommasi. Nel Salone dei Vescovi, la presentazione con un video messaggio del vescovo Domenico Pompili inviato da Lourdes (dove si trova attualmente in pellegrinaggio con Unitalsi), e con Renzo Beghini e Mao Valpiana (Movimento Nonviolento), fondatori della Scuola di Pace, e con comboniano Antonio Soffientini, i quali hanno spiegato come questo sia “il cordoglio più corretto, più illuminato, più serio, che nel giorno dell’ultimo saluto a Francesco, possiamo dare a questo uomo di Pace”, come riferito da don Beghini.

“Il 20 aprile del 1993 ci lasciava don Tonino Bello, il 21 aprile di quest’anno Papa Francesco. Una vicinanza di date emblematica, che ci richiama ancor di più al senso del rispetto dovuto verso figure come questi due profeti del proprio tempo, le quali hanno avuto il coraggio di mettersi “in mezzo” ai conflitti, ascoltando il dolore dell’una e dell’altra parte e cercando di costruire la pace a partire da quelle macerie”»”, ha detto fratel Soffientini.

Nell’appello firmato dalle Città della Pace, ha aggiunto Valpiana “al fianco di Verona, che nel solco dell’Arena di Pace e della visita di Francesco ha generato nuovi movimenti per la pace, troviamo Firenze, città di don Lorenzo Milani, amministrata anche da Giorgio La Pira; Assisi, culla del Santo della pace per eccellenza, ispiratore delle fondamentali encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti; Lampedusa, ribattezzata da papa Francesco come “il più grande cimitero del mondo”.

Il vescovo di Verona: “Passiamo dalle parole ai fatti”.

“Con questo appello vogliamo fare seguire alle parole i fatti. Fare memoria di papa Francesco significa realizzarne fattivamente i propositi e le intenzioni, fino all’ultima sua parola nel giorno di Pasqua perché la guerra cessasse. Spero che all’appello si aggiungano nel frattempo altre città”, ha esordito il vescovo di Verona Pompili nel video messaggio da Lourdes.

Sottolinea, infine, il primo cittadino di Verona Damiano Tommasi: “Il vero lutto è rappresentato dalla perdita di memoria. Dimenticare significa distaccarsi dalla realtà e dall’umanità. Il nostro impegno è ricordare per dare significato e vita continua alle testimonianze. E oggi questa coincidenza di eventi richiama ciascuno di noi a questa responsabilità invocando la pace e l’annullamento dell’odio come papa Francesco ci ha insegnato”.