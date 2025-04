Bollettino meteo della Protezione civile del Veneto, in arrivo in regione una nuova fase di tempo perturbato.

Meteo, in arrivo in Veneto una nuova fase di tempo perturbato: una nuova fase perturbata è prevista nella nostra regione per le prossime ore. Da questo pomeriggio/sera, infatti, il tempo sarà instabile con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio/temporale che nel corso della notte e del primo mattino di domani tenderanno ad interessare maggiormente i settori centro-orientali della regione per poi diradarsi ed esaurirsi. Non saranno del tutto esclusi locali forti rovesci con possibili accumuli complessivi consistenti.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idraulica valido dalle 14 di oggi alle 14 di domani 25 aprile. E’ stata dichiarata la fase operativa di “preallarme” (arancione) riferita al tratto regionale del fiume Po dove è in atto un evento di piena; la criticità è arancione per la zona deltizia e gialla per la rimanente parte dell’asta fluviale.

Per la zona VENE-B (VI-BL-TV–VR, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) la fase operativa è di “attenzione” (gialla) per criticità idraulica del fiume Agno-Guà.