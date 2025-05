Oltre 300 i permessi di soggiorno consegnati nel corso dell’apertura straordinaria dell’Ufficio immigrazione di Verona.

Sono stati oltre 300 i cittadini stranieri che, sabato della scorsa settimana, in occasione dell’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, si sono presentati al front office per ritirare i permessi di soggiorno.

L’attività si è conclusa con un bilancio più che positivo: il servizio straordinario deciso dal Questore, e proposto nell’interesse esclusivo dei numerosi cittadini stranieri che vivono in questa provincia, ha consentito di snellire le procedure di attesa, garantendo, in sole 6 ore, la consegna di ben 307 titoli di soggiorno, ossia a tutti coloro che si sono presentati per ottenere il documento.

L’Ufficio Immigrazione ripeterà una consegna straordinaria sabato 17 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Si rinnova, pertanto, l’invito a tutti gli utenti interessati a portare con sé il passaporto in corso di validità, il permesso scaduto e la ricevuta dell’assicurata postale.