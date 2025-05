Parapendio scomparso nel Vicentino, appello del Soccorso alpino

Appello del Soccorso alpino, scomparso un parapendio del Vicentino.

Dal pomeriggio di ieri, domenica 11, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di un parapendio precipitato attorno alle 15.40 nell’area della Valle di San Floriano, nel Vicentino. A dare l’allarme due testimoni che hanno visto chiudersi la vela, blu/azzurra e bianca, all’improvviso e il parapendio cadere dall’alto dritto verso il bosco senza alcuna apertura dell’emergenza. Dal punto in cui erano non sono riusciti a vedere l’eventuale punto di impatto.

Le squadre a piedi del Soccorso alpino di Asiago e della Pedemontana del Grappa hanno verificato le coordinate indicative, senza riscontro e l’area è stata sorvolata dall’elicottero di Verona emergenza prima e da quello dei Vigili del fuoco, rientrato a sera, poi. Il Soccorso alpino di Asiago è rimasto al campo base fino all’una e mezza per intervenire in caso le termocamere dei droni dei Vigili del fuoco avessero dato delle indicazioni. E in serata è stata inoltre controllata la segnalazione di voci nelle vicinanze del Ristorante Tortima.

Attualmente sia il Soccorso alpino che i vigili del fuoco stanno approfondendo la ricerca. Poiché sussiste anche la possibilità che il pilota sia riuscito a rientrare autonomamente, Il Soccorso alpino chiede di “divulgare questo appello, affinché, nell’eventualità, possa riconoscersi e avvertire i carabinieri”.