Bollette dell’acqua più leggere, Verona stanzia 250mila euro per le famiglie in difficoltà: il bando.

Ecco il bando per chi si trova in difficoltà economica, grazie al Fondo di solidarietà sociale dell’Ato Veronese, per il rimborso delle bollette dell’acqua a Verona. Già pubblicato, mette a disposizione dei Comuni 250 mila euro. Le amministrazioni comunali hanno tempo fino al 20 giugno per presentare la richiesta.

Il fondo è rivolto ai Comuni della provincia, che attraverso i propri servizi sociali potranno rimborsare i cittadini in condizioni economiche disagiate. I privati interessati dovranno rivolgersi al proprio Comune: saranno gli uffici a valutare i requisiti e attivare le pratiche.

Nel 2024, l’Ato ha erogato 106 mila euro per coprire i consumi idrici del 2023, mentre l’anno precedente il contributo era stato di oltre 172mila euro. Il fondo, attivo dal 2008 e antesignano del “bonus idrico” nazionale, si autofinanzia con l’avanzo di amministrazione, secondo un modello virtuoso e solidale.

I rimborsi sono destinati a utenti con Isee fino a 10.632,94 euro, ma sono ammessi anche nuclei con Isee fino a 40mila euro che nel 2024 abbiano subito una perdita reddituale documentata dai servizi sociali.