Aperte le iscrizioni dei viaggi “mitici”: ecco come visitare i siti italiani patrimonio dell’Unesco.

Sono aperte le iscrizioni riservate ai residenti nel comune di Verona, per fare viaggi nei siti italiani patrimonio dell’Unesco. Per l’autunno 2024 quindi, sarà possibile scoprire le bellezze del Paese grazie a questa iniziativa. Le destinazioni quest’anno sono Calabria, Puglia e Lazio.



Il progetto, avviato nel 2022, propone per l’autunno 2024 tre itinerari di più giorni. Un modo per vedere da vicino le meraviglie storiche, architettoniche e paesaggistiche riconosciute come Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.

Come prenotare.

Le prenotazioni possono essere fatte esclusivamente online su www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8078635 – 8078637 fino a esaurimento dei posti disponibili.

Programma e costi delle gite.

La prima gita in programma sarà in Calabria, dal 9 al 12 settembre (4 giorni/3 notti), con volo a Lamezia e visite guidate a Gerace, al Parco Archeologico di Locri Epizefiri, a Stilo. Reggio Calabria, al Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace. Scilla, Tropea e Pizzo Calabro. Il prezzo è 800 euro a persona in camera doppia, 865 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4* e pranzi in ristorante.

Dal 20 al 23 settembre (4 giorni/3 notti) si potranno visitare alcune delle più belle località della Puglia. Partenza in bus e soste lungo il percorso, e poi visite guidate a Castel del Monte e Trani, Polignano a Mare. Alberobello e Cisternino, poi giù fino a Matera e Bari l’ultimo giorno. Il prezzo è di 820 euro a persona in camera doppia e 920 euro in camera singola. La quota comprende volo a/r, trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4* e pranzi in ristorante.

La terza gita in programma sarà nel Lazio dal 7 al 10 ottobre (4 giorni/3 notti), con visita guidata a Villa d’Este a Tivoli, ai Castelli Romani con Frascati. Grottaferrata e Castel Gandolfo e un’intera giornata a Roma. Il prezzo è di 620 euro a persona in camera doppia e 720 euro in camera singola. La quota comprende trasporto in bus, ingressi e visite guidate, trattamento di mezza pensione in hotel 4* e pranzi in ristorante nel 3° e 4° giorno.