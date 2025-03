Coppia di anziani mummificati, le ipotesi sulla morte: disposta l’autopsia sui due cadaveri

Ipotesi sulla morte della coppia di anziani mummificati: disposta l’autopsia sui due cadaveri.

Avviata l’indagine sulla morte di Marco Steffenoni, 75 anni, e di sua moglie Maria Teresa Nizzola, 76, e disposta l’autopsia. I due cadaveri sono stati rinvenuti all’interno della loro abitazione a Montericco, tra Verona e Parona. Il ritrovamento è avvenuto sabato scorso, quando tre ragazzi sono entrati nella villa dopo aver forzato una finestra.

L’autopsia.

L’autopsia sui corpi dei due coniugi è oggi all’istituto di medicina legale di Borgo Roma. L’esame autoptico è fondamentale per determinare con precisione le cause del decesso, che si presume risalga a circa quattro mesi fa.

Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un’intossicazione, forse da monossido di carbonio, a causa di un malfunzionamento. Gli inquirenti non escludono altre possibilità e stanno conducendo indagini approfondite per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Esplorazione urbana: possibile reato.

I tre giovani che hanno scoperto i corpi dei coniugi Steffenoni praticavano l’esplorazione urbana, una pratica che consiste nella perlustrazione di luoghi abbandonati o in disuso. Per entrare nella villa i ragazzi hanno forzato una finestra utilizzando un arnese da scasso. Questa azione ha sollevato questioni riguardo alla violazione di domicilio.

Sebbene i ragazzini non abbiano sottratto nulla e non abbiano alterato la scena del crimine, l’accesso non autorizzato a una proprietà privata è considerato un reato.