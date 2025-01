Maxi operazione antidroga a Verona: il plauso di Zaia alla GdF

Operazione della GdF di Verona riempie di orgoglio Zaia: “Grande capacità investigativa”.

Un’importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Verona contro il traffico internazionale di droga ha inorgoglito Luca Zaia. L’intervento ha permesso di sequestrare diversi chilogrammi di cocaina e hashish, oltre a 170 mila euro in contanti. Nel corso dell’indagine con il supporto della Magistratura inquirente, sono stati eseguiti due arresti in flagranza e un’ordinanza di custodia cautelare per 10 indagati, emessa dal Gip del Tribunale di Milano.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo plauso per l’operazione, sottolineando l’elevata professionalità degli inquirenti: “Ringrazio, anche a nome di tutte le persone per bene, la Guardia di Finanza di Verona e la Magistratura per un intervento che ha inferto un duro colpo al mercato della droga. Un sequestro così ingente di stupefacenti dimostra la capacità investigativa del personale coinvolto e mette in luce ramificazioni del traffico di droga collegate a diversi paesi europei”.

Zaia ha aggiunto che questa operazione rappresenta una “vittoria non solo per le autorità coinvolte, ma anche per le tante famiglie che chiedono sicurezza e giustizia nel loro territorio”.