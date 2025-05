Animalisti in corteo a Verona con Donatella Rettore

La voce di Donatella Rettore per i beagle: manifestazione il 17 maggio a Verona.

Sabato 17 maggio a Verona ci sarà la manifestazione contro l’uso dei beagle nella sperimentazione scientifica. L’iniziativa, che prenderà il via alle 14:30 da Piazzale Stazione Porta Nuova, punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di questi animali, spesso allevati per finire nei laboratori di vivisezione.

A unirsi al corteo anche Donatella Rettore, nota per il suo impegno animalista oltre che per la carriera musicale. La cantante ha scelto di partecipare per ribadire la sua contrarietà alla sperimentazione sugli animali e sostenere un modello di ricerca alternativo.

L’evento richiama associazioni, attivisti e cittadini che chiedono l’abolizione delle pratiche che prevedono l’impiego di animali come cavie e un rafforzamento delle normative a tutela del benessere animale.