Frana a Badia Calavena, chiusa per tutto maggio la provinciale

Frana in località Antonelli, chiude per lavori fino al 30 maggio la provinciale 36 a Badia Calavena.

A causa della frana di località Antonelli, la provincia di Verona comunica che viene sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia, fino al 30 maggio, lungo un tratto della strada provinciale 36 “della Collina”, nei comuni di Badia Calavena e San Mauro di Saline.

La limitazione è necessaria per consentire un intervento, da parte del Comune di Badia Calavena e in accordo con la Provincia, proprio per la sistemazione della frana in località Antonelli.