Amia assume: ecco quali sono le figure che sta cercando a Verona

Amia assume: ecco i bandi e quali sono le figure che sta cercando a Verona.

Amia Verona assume: sono aperti fino al 25 agosto e al 6 settembre gli avvisi di selezione pubblica per l’assunzione di nuove figure. Amia è l’azienda che si occupa di igiene ambientale e verde della città.

I profili.

Carpentieri, meccatronici, coordinatori di officina e assistenti ai servizi: Amia cerca personale. Sono aperti alcuni bandi pubblici per l’assunzione con contratti a orario full time, sia a tempo determinato che indeterminato. E di nuove figure chiave che contribuiranno a migliorare l’operatività dell’azienda.

Bandi e scadenze.

Nel dettaglio, si tratta di due avvisi di selezione pubblica (tempo determinato e indeterminato) per l’assunzione di personale nel ruolo di operaio meccatronico, operaio carpentiere e coordinatore dell’officina aziendale. Il termine di presentazione delle domande è fissato per domenica 25 agosto alle 18.

E ancora, Amia è alla ricerca di nuovi assistenti ai servizi: la richiesta è sempre di personale con contratti a orario full time e a tempo indeterminato. La procedura è volta a stilare una graduatoria di durata biennale per eventuali ulteriori assunzioni necessarie nei prossimi 24 mesi. Il tutto riferito alla stessa posizione professionale o per ricoprire ruoli simili o analoghi a quello ricercato. Il tempo per inoltrare le candidature, in questo caso, è entro il 6 settembre alle 18.

Tutte le informazioni sono online sul sito www.amiavr.it.

Mission e novità.

“Per svolgere al meglio le attività, utilizziamo numerosi automezzi e attrezzature che puntiamo a rendere sempre meno impattanti sull’ambiente. La nostra officina è quindi di fondamentale importanza per assicurare la funzionalità e la disponibilità del parco automezzi per svolgere al meglio servizi che sono essenziali per la collettività. Così come risulta chiave anche il ruolo degli assistenti ai servizi”, spiega il direttore di Amia Ennio Cozzolotto.

“Siamo alla vigilia dell’estensione delle zone con cassonetti ad accesso controllato. A partire dai prossimi mesi dalle aree della sesta circoscrizione e di Porto San Pancrazio. Questi rivoluzioneranno le modalità di conferimento dei rifiuti per aumentare la percentuale di rifiuti recuperabili diminuendo drasticamente l’indifferenziata. Poter contare su un organico finalmente al completo è molto importante”, spiega il presidente di Amia Roberto Bechis, recentemente eletto nel consiglio direttivo Ambiente di Utilitalia.