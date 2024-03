Verona, l’altro G7: manifestazioni e proteste in piazza Cittadella e in Pradaval, la Cgil in Fiera.

Mentre Verona si avvicina al G7, la città si prepara ad accogliere non solo leader mondiali, ma anche manifestanti e oppositori delle politiche internazionali. Il focus si concentra su diverse piazze e eventi che riflettono le molteplici prospettive e preoccupazioni della società civile.

In piazza Cittadella, il “contro-vertice” organizzato da Comunità palestinese del Veneto, Rifondazione Comunista e Ultima Generazione si pone come voce contro l’occidente capitalistico e il supporto del governo israeliano. La protesta, in programma per il 14 marzo, denuncia il riarmo e le politiche di apartheid, evidenziando un’allarme sulle guerre perpetrate in nome degli interessi occidentali.

Parallelamente, in piazza Pradaval, si terrà un’altra manifestazione, denominata “Verona per la Libertà”, che contrasta le politiche europeiste e il globalismo. I partecipanti criticheranno le direttive governative e la riunione ministeriale sull’industria.

La Cgil in Fiera.

Intanto nella mattinata di oggi, 13 marzo, la Cgil organizza un contro-evento al Centro Congressi Fiera di Verona. La conferenza sulle politiche industriali mira a offrire una prospettiva alternativa, sottolineando l’importanza di investire nel manifatturiero e nella buona occupazione per uno sviluppo equo e sostenibile.