Alta Velocità, settimana di lavori: a Verona Est cambia la viabilità, chiusure e deviazioni in tangenziale.

Lavori per l’Alta Velocità, scattano le modifiche alla viabilità a Verona Est: chiusure notturne della Tangenziale Sud. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità nel tratto Verona – Vicenza, sotto la gestione del consorzio Iricav Due. Le attività previste per i prossimi giorni comporteranno modifiche alla viabilità nell’area di Verona Est, con chiusure programmate soprattutto in orario notturno sulla Tangenziale Sud.

Chiusure in programma.

Le interruzioni sono necessarie sia per l’installazione di una nuova viabilità provvisoria sia per il ripristino di una deviazione sulla Tangenziale Sud.

Chiusura notturna dell’accesso (questa settimana).

Nel corso della settimana, per una notte, verrà completamente chiuso l’accesso alla Tangenziale Sud di Verona. La chiusura sarà in vigore dalle ore 21:00 alle ore 06:00. Sarà segnalato sul posto un percorso alternativo per chi proviene dalla Rotatoria Rosella.

Interruzioni del prossimo fine settimana.

A partire dal prossimo fine settimana, sono necessarie ulteriori chiusure per il ripristino della deviazione della Tangenziale Sud.

Chiusura Carreggiata Est (direzione Vicenza). Una notte di chiusura totale della carreggiata Est della Tangenziale Sud (direzione Vicenza), nel tratto compreso tra S. Martino Buon Albergo – Verona Est (Km 13+500) e Vago (Km 16+500). L’interruzione avverrà dalle ore 21:00 alle ore 06:00.

Chiusura svincolo d’ingresso: Lo svincolo di ingresso della Tangenziale Sud di San Martino Buon Albergo, sempre in direzione Vicenza, rimarrà chiuso per sei giorni consecutivi.