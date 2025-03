Alen Halilovic, 21enne veronese, lo scorso dicembre sventò un femminicidio: quattro Comuni chiedono a Mattarella di premiarlo.

La mattina del 2 dicembre scorso, Alen Halilovic, 21enne veronese di origini bosniache, non esitò a intervenire per fermare un uomo di 41 anni che stava tentando di uccidere la sua ex compagna. Il drammatico episodio si è consumato per le strade di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, quando l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito la donna alla gola. L’intervento tempestivo di Halilovic ha evitato il peggio, permettendo poi alle forze dell’ordine di arrestare il 41enne.

Il gesto eroico del giovane non è passato inosservato. Oggi, a distanza di alcuni mesi, tre Comuni hanno promosso una richiesta di onorificenza al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A farsi portavoce di questa iniziativa sono stati i Comuni di Castelfranco Emilia (Modena), paese di residenza dell’aggressore, insieme a quelli di Verona, Guastalla e Viadana.

Un riconoscimento meritato.

Intanto il coraggio di Halilovic è stato pubblicamente celebrato già lo scorso 5 dicembre, durante un evento della rassegna “Fai la cosa giusta” a Castelfranco Emilia. E anche a palazzo Barbieri, dove il 6 dicembre scorso il sindaco Damiano Tommasi gli ha consegnato un riconoscimento speciale, sottolineando il valore della responsabilità collettiva e il messaggio positivo che un’azione simile porta alla comunità.

Ora si attende che il riconoscimento arrivi anche a livello nazionale, affinché il gesto di Halilovic possa essere un esempio per tutti.