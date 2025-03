Un 35enne, al quarto arresto per rapina quest’anno, tenta di rubare 5 bottiglie di scotch al supermercato di viale del Lavoro.

Mercoledì pomeriggio la polizia di Stato di Verona ha arrestato un trentacinquenne indiano che, dopo aver tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici in un supermercato, si è scagliato contro l’addetto alla vigilanza che lo aveva fermato all’uscita. A segnalare l’aggressione alla Centrale Operativa della Questura, intorno alle 13, è stato il responsabile di un supermercato di viale del Lavoro.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno appurato che il trentacinquenne, dopo aver prelevato cinque bottiglie di scotch, le aveva occultate all’interno dei propri abiti, per poi tentare di allontanarsi dal punto vendita senza pagare. Fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza che ne aveva seguito i movimenti all’interno del supermercato, l’uomo ha reagito con violenza, colpendolo ripetutamente con calci e morsi alle gambe, nel tentativo di scappare.

Dopo la breve colluttazione che ne è scaturita, il cittadino straniero è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

Ultimati gli accertamenti, la refurtiva – 5 bottiglie di scotch del valore di circa 120 euro – è stata restituita al responsabile del negozio. Il malvivente, un trentacinquenne indiano già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentata rapina. Per lui si tratta del quarto arresto per rapina di quest’anno.

Ieri il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del trentacinquenne la misura della custodia cautelare in carcere.