Missione salvezza, a Udine capolavoro di Duda: tre punti d’oro per l’Hellas

Hellas Verona contro l’Udinese a caccia di punti salvezza.

Trasferta in Friuli contro l’Udinese di Runjaic per l’Hellas Verona, che per l’ennesima volta va a caccia di punti salvezza. Mister Zanetti decide di giocarsela con il tridente Suslov, Mosquera e Sarr, bianconeri senza Thauvin.

A Udine si parte con il minuto di silenzio in ricordo di Bruno Pizzul, friulano doc. Ma i primi 45 minuti di gioco offrono ben pochi spunti e zero occasioni da una parte e anche dall’altra. Insomma, non succede niente. Dopo un solo minuto di recupero, si va al riposo sullo 0 a 0.

Ripresa. Si ricomincia con gli stessi 11 per i gialloblù. Il secondo tempo comincia più vivace del primo, ma non ci voleva molto. Dopo 2 minuti ci prova Ehizibue, palla fuori di poco, al 48′ tentativo di Suslov, murato. Al 53′ Sarr viene anticipato per un pelo da Okoye in uscita. Al 64′ pericoloso batti e ribatti davanti alla porta di Montipò, ma alla fine l’Hellas riesce a liberare.

L’Udinese insiste, per qualche minuto i gialloblù perdono campo. Ma al 69′ ci prova Duda da fuori: il suo destro sibila di poco a lato, con Okoye immobile. E il gol gialloblù arriva al 72′, con un autentico capolavoro di Duda: punizione dai 25 metri e palla dritta all’incrocio, sopra la barriera. Niente da fare per Okoye, Verona in vantaggio.

L’Udinese sbanda, l’Hellas bada a difendere tre punti che sarebbero preziosissimi. E il risultato non cambia. Il capolavoro su punizione di Duda regala la vittoria ai gialloblù, che scalano posti in classifica e guardano con più ottimismo alla strada verso la salvezza.

TABELLINO.

UDINESE-HELLAS VERONA 0-1

Rete: 72′ Duda

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen (dal 46′ Ehizibue), Bijol, Solet, Zemura; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero (dal 61′ Bravo); Sanchez (dal 46′ Ekkelenkamp), Lucca

A disposizione: Piana, Padelli, Zarraga, Davis, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro

Allenatore: Kosta Runjaic

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Mosquera (dal 69′ Kastanos); Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Slotsager, Bernede, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Federico Votta (Sez. AIA di Moliterno)

NOTE. Ammoniti: 19′ Kristensen, 49′ Bijol, 59′ Ghilardi, 71′ Solet