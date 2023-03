A chi, fra i 18 e i 30 anni, sarà donatore per la prima volta, Fidas Verona regalerà un albero con la piattaforma digitale Treedom.

Un albero di cacao in Camerun, un “tulipano del Nilo” in Kenya, una Grevillea robusta in Tanzania: sono solo alcuni tipi di alberi che verranno piantati nella foresta diffusa dei Giovani Fidas Verona, uno per ogni nuovo giovane donatore, tra i 18 e 30 anni, che entrerà per la prima volta in uno dei centri trasfusionali veronesi nel 2023, aderendo all’iniziativa “Mettiamo in movimento nuove radici“.

E’ il progetto lanciato nel primo giorno di primavera dal Gruppo giovani di Fidas Verona, promosso dal Coordinamento giovani Fidas nazionale, in collaborazione con la piattaforma digitale Treedom, che monitorerà la crescita della foresta. Ogni albero è infatti geolocalizzato e sarà fotografato periodicamente, con informazioni sul progetto agroforestale di cui fa parte.

Già 200 alberi piantati nei Paesi in via di sviluppo, per aiutare le comunità locali.

“Le nuove generazioni sono molto attente alla cura del pianeta, perciò siamo fiduciosi che questa proposta abbia successo e spinga sempre più giovani ad avvicinarsi al mondo della donazione”, osserva Andrea Moro, coordinatore del Gruppo giovani di Fidas Verona. “La foresta virtuale “Giovani Fidas” parte con 200 alberi e puntiamo a farla crescere molto”.

“Le piante, coltivate in appositi vivai, saranno messe a dimora da contadini in Paesi in via di sviluppo, con una ricaduta positiva per l’ambiente e per le comunità locali”, aggiunge Chiara Donadelli, presidente di Fidas Verona. “Quindi i giovani che doneranno sangue non solo aiuteranno chi è ammalato, ma metteranno radici al loro gesto, facendolo crescere e germogliare”.

Aderendo, ogni neo-donatore riceverà una mail con le indicazioni per riscattare gratuitamente il proprio albero e seguirne l’evoluzione nel tempo. Per prenotare la visita di idoneità – occorre pesare almeno 50 kg ed essere in buona salute – basta chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (da cellulare), il 339.3607451 (telefonate/sms) o inviare una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.

Per informazioni ulteriori: www.fidasverona.it.