Addio a Francesco Ernani, fu sovrintendente dell’Arena di Verona

Morto all’età di 87 anni Francesco Ernani, fu sovrintendente dell’Arena di Verona.
Lutto nel mondo della lirica italiana per la scomparsa di Francesco Ernani, spentosi all’età di 87 anni. Originario di Ancona, Ernani legò una parte importante della sua carriera alla città scaligera. Arrivato all’Arena di Verona nel 1971 come direttore amministrativo, approdò in seguito alla Scala di Milano, ma tornò all’Arena di Verona nel 1986 da sovrintendente, guidando la Fondazione fino al 1990.
Dopo l’esperienza veronese, Ernani diresse altri grandi teatri italiani, dal Maggio Musicale Fiorentino all’Opera di Roma. La notizia della sua scomparsa suscita cordoglio anche a Verona, dove resta vivo il ricordo del suo contributo alla storia dell’Arena.