West Nile, prima vittima in Veneto: è una donna di 81 anni

West Nile, in provincia di Rovigo la prima vittima in Veneto: è una donna anziana di 81 anni, che soffriva di patologie pregresse.

È una donna anziana di 81 anni la prima vittima in Veneto del virus West Nile. L’anziana, residente a Castelmassa, in provincia di Rovigo, soffriva di patologie pregresse e nei giorni scorsi aveva manifestato febbre alta e disturbi neurologici.

Il 22 agosto, come riporta Ansa, la donna era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, dove i medici le avevano diagnosticato la forma neuroinvasiva del virus, degenerata in encefalite. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, fino al decesso, avvenuto nell’arco di 24 ore.