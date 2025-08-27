Una turista tedesca di 52 anni scivola sul sentiero che porta alla Rocca del Garda: recuperata dal Soccorso alpino di Verona.

Un’escursionista tedesca di 52 anni si è infortunata oggi, mentre percorreva assieme al marito e ad amici il sentiero che sale alla Rocca del Garda. Scattato l’allarme, verso le 11.50 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona, che ha fatto partire una squadra dalla sede, mentre un soccorritore si metteva a disposizione a Rivoli, per un eventuale supporto all’elicottero.

L’eliambulanza è arrivata sul posto e ha calato con il verricello l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso, che hanno raggiunto l’infortunata all’interno del bosco, a un centinaio di metri di distanza. La donna, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stata medicata e spostata in un vicino spiazzo più agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. L’elicottero è poi partito in direzione dell’ospedale di Peschiera.