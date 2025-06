Lavori di Acque Veronesi in lungadige San Giorgio: divieti e sensi unici.

Procedono i lavori del progetto DRIVer (Digitalizzazione Rete Idrica Verona) a cura di Acque Veronesi: da lunedì 16 giugno e per una durata di 5 giorni, in lungadige San Giorgio saranno istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta. Nell’ambito del piano di interventi di efficientamento e delle reti idriche, in corso in diversi quartieri di Verona, è prevista la realizzazione e la posa di un nuovo pozzetto di misurazione lungo la rete acquedottistica del Lungadige. Si tratta di uno strumento dotato di sensori e sistemi di rilevamento “intelligenti” che avrà il compito di monitorare il corretto funzionamento della rete, segnalando eventuali anomalie, quali perdite o cali di pressione.

“Prosegue senza sosta l’attività di riammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture in tutta la città di Verona – sottolinea l’assessore a Strade, giardini e arredo urbano del Comune di Verona Federico Benini – Cantieri assolutamente prioritari e non rimandabili, che inevitabilmente possono provocare qualche disagio alla circolazione cittadina. In sinergia con Acque Veronesi e la polizia municipale abbiamo deciso di avviare diversi interventi, tra i quali proprio quello di lungadige San Giorgio, nel periodo estivo, ad anno scolastico concluso”.

“L’obiettivo dell’intervento è quello di dotare la zona di san Giorgio di condotte ed impianti moderni ed efficienti, garantendo un servizio ottimale e soprattutto limitando le perdite nelle reti idriche cittadine, tutelando così una risorsa sempre più importante e preziosa come quella idrica”, il commento del direttore generale di Acque Veronesi Diego Macchiella.