Torna il Palio degli Gnocchi della Lessinia: sei Comuni in gara per celebrare la tradizione.

Tutto è pronto a Sant’Anna d’Alfaedo per la nona edizione del “Palio degli Gnocchi della Lessinia”: l’appuntamento è per il 15 giugno. Si tratta dell’evento che celebra il rinomato “Prodotto Agroalimentare Tradizionale” e la cultura enogastronomica locale. Una giornata dedicata al gusto e alla tradizione, che si svolgerà all’aperto all’ex Base Nato in via Baita dei Fiori.

L’evento, organizzato con il patrocinio della Provincia di Verona e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, promette un’esperienza culinaria autentica e divertente.

Il programma della giornata.

Prenderà il via alle ore 12 con l’apertura degli stand enogastronomici, dove i visitatori potranno assaporare le specialità del territorio.

Il clou della manifestazione sarà alle ore 13 con il “Palio degli Gnocchi”, che vedrà 6 cucine in gara, sfidarsi nella preparazione del piatto simbolo della Lessinia. I comuni partecipanti, Breonio, Ceredo/Ronconi, Erbezzo, Giare, Sant’Anna d’Alfaedo e Bosco Chiesanuova, si contenderanno il titolo in una competizione che esalterà le diverse interpretazioni di questa prelibatezza.

Seguirà alle ore 14:30 l’assegnazione del Palio 2025, momento di festa e riconoscimento per la cucina vincitrice. La giornata si concluderà con l’intrattenimento musicale del gruppo “Medula“.