Incidente mortale a Sezano: 48enne si rovescia con il trattore e muore.

Incidente mortale nelle campagne del Veronese nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno: erano circa le 14 quando a Sezano, frazione di Verona, un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore mentre stava percorrendo una strada in mezzo agli uliveti.

L’allarme è scattato subito in via Mezzomonte. I vigili del fuoco, giunti da Verona con tre mezzi, hanno operato con attrezzature speciali di sollevamento per liberare l’uomo rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo. Purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso, il personale dello Spisal per le verifiche di competenza, e l’elisoccorso che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco si sono protratte per oltre un’ora.