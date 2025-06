Acque Veronesi, cantiere in Valdonega: un mese di lavori

Lavori di Acque Veronesi in via Marsala, in Valdonega: il cantiere andrà avanti un mese.

Nuovi lavori e nuove condotte acquedottistiche in via Marsala nel quartiere Valdonega a Verona: prosegue l’attività di Acque Veronesi di sostituzione e riammodernamento delle reti idriche in diverse zone di Verona. Un progetto, denominato “DRIVer” (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), finalizzato alla riduzione delle perdite idriche nelle condotte, in particolare in quelle più datate ed ammalorate.

Il cantiere, che procederà per step al fine di evitare particolari disagi alla viabilità della zona, partirà domani, giovedì 12 giugno e interesserà il tratto di via Marsala compreso tra l’intersezione con via Ippolito Nievo e largo Bruno Castiglioni. I lavori dureranno 30 giorni e comporteranno l’istituzione del senso unico alternato ed il divieto di sosta nel tratto di via in oggetto. Nelle prossime settimane il cantiere si sposterà in altri tratti della via.