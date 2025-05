Lavori notturni sulla A4: tratto chiuso tra Verona Sud e Verona Est nel fine settimana.

Dalle ore 22 di venerdì 9 maggio alle ore 6 di sabato 10 maggio, verrà chiuso al traffico il tratto autostradale A4 tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, in direzione Venezia. Questo per interventi legati ai lavori dell’Alta Velocità ferroviaria Verona–Padova.

Durante la chiusura, i veicoli diretti verso Venezia dovranno uscire a Verona Sud e proseguire sulla Sr 11 o sulla Sr 38 “Porcilana” per rientrare in autostrada a Verona Est.

Altre restrizioni nella notte del 10 maggio: nella stessa tratta, sempre in direzione Venezia, si circolerà su una sola corsia tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo.

Gli interventi sono parte del progetto Alta Velocità/Alta Capacità Verona–Padova, lotto Verona–Vicenza, commissionato da Rete Ferroviaria Italiana e in fase di realizzazione da parte del Consorzio Iricav Due. Il nuovo tracciato ferroviario, lungo 76,5 km, attraverserà 22 comuni in Veneto, con alcune deviazioni per evitare centri abitati come San Bonifacio.