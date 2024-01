Influenza, cala l’incidenza (ma non per i bambini): “Superato il picco”

Influenza stagionale in Veneto, incidenza in calo: “Il picco è stato superato”.

Influenza, cala l’incidenza in Veneto: picco superato. Nell’ultima settimana monitorata l’incidenza dell’influenza stagionale in Veneto è ulteriormente scesa a 10,66 casi per mille residenti contro 11,23 casi per mille residenti della settimana scorsa. Lo attesta il Rapporto RespiVirNet diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione della Regione.

In leggero calo anche l’incidenza nella fascia d’età tra 5 e 14 anni (8,36 contro 8,77), quella tra 15 e 64 anni (10,88 contro 11,72); quella oltre i 65 anni (4,45 contro 6,39). In lieve controtendenza l’incidenza nella fascia 0-4 anni, che fa segnare un aumento a 36,85, contro 29,67 per mille residenti del precedente rilevamento, dato comunque da confermare e confrontare nelle prossime settimane.

Nell’ultima settimana si possono stimare in 54.696 i nuovi casi (in linea con il rilevamento precedente). Il totale dei veneti colpiti dall’influenza è finora stimabile in oltre 616.000 casi.

“Superato il picco”.

“I nostri tecnici – sottolinea l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin – segnalano una situazione in linea con le precedenti stagioni epidemiche. Il picco è stato raggiunto e ora siamo nella fase di stabilizzazione sostanziale dei dati, dopo la quale è attesa una nuova diminuzione significativa. Il sistema sanitario – aggiunge – ha retto bene all’urto di una stagione influenzale molto dura e non ci risulta ci siano state situazioni di particolare disagio, se non il classico aumento degli accessi ai Pronto Soccorso. Il lavoro appassionato dei nostri sanitari ha però saputo fronteggiare l’emergenza”.