Imprese giovanili under 35 in Veneto: tutto sul nuovo bando regionale

Confcommercio e imprese giovanili under 35: ecco il nuovo bando regionale, come fare domanda e contributi.

Un’importante novità attende le imprese giovanili grazie al nuovo bando regionale: ecco le istruzioni per presentare la domanda. La Regione del Veneto conferma il suo impegno verso i giovani imprenditori annuncia il rilancio del Bando per il 2024, che prevede l’assegnazione di contributi alle Pmi gestite dagli under 35.

Il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Verona Luigi Boscolo Bariga invita gli imprenditori del terziario di mercato a contattare Confcommercio per capire come approfittare di questo bando che si apre a inizio marzo.

Il direttore generale di Confcommercio Verona e di Confiditer, Nicola Dal Dosso, sottolinea la necessità di sostenere l’intrapresa che porta nuove idee, ricchezza, e sensibilità verso l’ambiente. E afferma che il terziario è la chiave per il futuro dei giovani. Dal Dosso spera che la Regione garantisca maggiore supporto alle imprese del terziario nei centri urbani, nei luoghi storici, e a chi decide di fare impresa nelle aree disagiate, prive o quasi di attività commerciali e pubblici esercizi, piaga diffusa anche nel territorio veronese.

Queste le caratteristiche tecniche del Bando.

Spese ammissibili.

Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature. Arredi nuovi di fabbrica. Negozi mobili. Autocarri furgonati. (con alcuni limiti). Opere murarie e impiantistiche. Acquisto software e e-commerce.

Soggetti beneficiari.

Imprenditori e società con una forte presenza giovanile (età 18-35 anni) nel Veneto, pronti a investire in innovazione e crescita.

Contributi.

Contributo a fondo perduto del 30% della spesa ammessa, con un importo massimo di 51mila euro perinvestimenti fino a 170mila euro e un minimo di 6mila per investimenti pari a 20mila euro

Termini per la domanda.

La domanda, non soggetta a click day, può essere presentata dal 5 marzo 2024

Per maggiori informazioni: Confcommercio Verona: contributi@confcommercioverona.it – 045.8060801

Confiditer: info@confiditer.it – 045.956764