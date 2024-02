“Estate Adesso”: anche il Comune di San Bonifacio promuove il progetto veneto per pianificare l’estate in modo intelligente.

Il 27 febbraio prende il via “Estate Adesso”, un evento informativo pensato per pianificare l’estate in modo intelligente, divertente e redditizio. Una opportunità molto apprezzata da giovani e studenti desiderosi di arricchire il loro tempo estivo con nuove esperienze, sia lavorative che sociali.

Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra i servizi informagiovani e il Progetto Giovani, gestiti nei comuni di Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, San Bonifacio, Schio, Trissino, Valdagno e Vicenza dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto.

I primi tre incontri si concentreranno sul lavoro stagionale, coinvolgendo enti, associazioni e aziende locali specializzate nella selezione e collocazione del personale per la stagione estiva. Tra i partecipanti: Lavoro Turismo, Associazione Jesolana Albergatori, Villaggio Marzotto, Holiday System, Rifugi del Trentino, Rifugi del Veneto e Ascom Vicenza.

La domanda di persone che lavorano nel turismo cresce, specialmente per ruoli come accoglienza, ristorazione e animazione. Lo stesso vale per il volontariato, sia in Italia che all’estero. E le vacanze possono essere uno strumento per imparare cose nuove e divertenti. Dopo i primi incontri sul lavoro estivo, ci saranno altri eventi su turismo, viaggi all’estero e volontariato, tra fine marzo e maggio.

Programma degli incontri su Zoom.

Martedì 27 febbraio, ore 17

Opportunità di Lavoro Stagionale e Estivo nella Costa Jesolana

Le figure professionali richieste, come candidarsi e tempistiche. Con la partecipazione dell’Associazione Jesolana Albergatori e LavoroTurismo. Moderato da Informacittà di Arzignano.

Lunedì 4 marzo, ore 17

Lavoro come Animatore Estivo e nelle Strutture Turistiche

Possibilità di lavoro di animazione nei villaggi turistici. Con il contributo del Villaggio Marzotto e di Holiday System. Moderato dal Progetto Giovani Vicenza.

Giovedì 7 marzo, ore 17

Opportunità Estive in Montagna

Opportunità di lavoro estivo nelle località montane. Con la partecipazione di Trentino Rifugi, Rifugi del Veneto e Ascom Vicenza. Moderato dal Progetto Giovani Montecchio Maggiore.

Per iscriversi ai webinar, inviare un messaggio WhatsApp al numero 0445.691249 con scritto “Estate Adesso”.