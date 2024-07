Colpo grosso in Veneto: vince 2 milioni con un Gratta e vinci da 10 euro

Gratta e vinci da 2 milioni di euro in Veneto.

C’è un milionario in più in Veneto, grazie a un Gratta e vinci super fortunato. A Susegana, in provincia di Treviso, un giocatore ha vinto 2 milioni di euro con il biglietto “Il Miliardario Mega”, un biglietto che gli è costato soltanto 10 euro. Si tratta di un tagliando che offre numerose opportunità di vincita. Lo riporta la redazione di Agimeg.

Per giocare, si devono grattare i numeri vincenti e quelli personali, cercando di trovare corrispondenze. Ogni numero uguale porta a una vincita, così come se si trovano simboli speciali. Ma attenzione: le probabilità di vittoria, e soprattutto di vittoria così importante, sono davvero pochissime. Quindi, meglio non farsi troppe illusioni.