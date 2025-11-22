L’acqua di Canal Grande a Venezia torna a colorarsi di verde

Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion a Venezia, che colorano di verde l’acqua di Canal Grande.

A Venezia l’acqua di Canal Grande è tornata a colorarsi di verde: gli attivisti di Extinction Rebellion sono infatti tornati in azione nella mattinata di oggi, sabato 22 novembre, colorando di verde l’acqua di Canal Grande per chiedere “maggior giustizia climatica e sociale”.

“Condanno con fermezza questo ennesimo blitz – ha detto Luca Zaia – non è con azioni vandaliche che si difende l’ambiente. Sono gesti che danneggiano Venezia, costringono a interventi di ripristino e – paradossalmente – generano inquinamento”.