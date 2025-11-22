Arrestato un ricercato 39enne colpito da un mandato d’arresto internazionale: è stato trovato in una sala giochi a Verona.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 21, intorno alle 17, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un trentanovenne rumeno, destinatario di un mandato d’arresto in campo internazionale. L’arresto è avvenuto durante un servizio di “Alto Impatto” al quale hanno partecipato polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova, a seguito di un controllo degli avventori di una sala giochi di via Golosine, hanno riscontrato che a carico di uno di questi, cittadino rumeno di 39 anni, pendeva un mandato di arresto internazionale provvisorio ai fini dell’estradizione in Moldavia emesso dal Tribunale di Balti (Moldavia) per aver causato lesioni fisiche e traumi fisici ad altra persona, come confermato anche dal collaterale ufficio Interpol della Moldavia.

Ultimati gli accertamenti, l’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la Casa circondariale di Verona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.