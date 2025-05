Furto all’Amarathon della Valpolicella: rubato l’incasso

Valpolicella, rubato l’incasso dell’Amarathon: serviva per comprare una carrozzina per disabili.

Rubato l’incasso destinato all’acquisto di una carrozzina per atleti con disabilità durante l’ottava edizione dell’Amarathon, la mezza maratona che si snoda tra i vigneti della Valpolicella. Ignoti hanno portato via tutto il denaro raccolto grazie alla vendita di birre, panini e piatti preparati dal GranCan Hotel Ristorante sociale.

A divulgare la notizia è l’Associazione Vini Classici della Valpolicella, organizzatrice dell’evento, che ha denunciato la scomparsa di circa diecimila euro. “Una cifra – spiegano – che, una volta coperti i costi dei fornitori, sarebbe stata destinata all’acquisto di una carrozzina kbyke, pensata per permettere anche a ragazzi con disabilità di partecipare a corse su trail e mezze maratone”.

La delusione per il furto, avvenuto al termine di una giornata che aveva visto la partecipazione di oltre 2700 runner, si è subito trasformata in voglia di reagire. È così che è nata una raccolta fondi su GoFundMe, lanciata per recuperare quanto perduto e non rinunciare al sogno di rendere lo sport accessibile a tutti.

“Molti di voi – scrive l’associazione – quel giorno hanno comprato una birra per sostenere la causa. Ora vi chiediamo un piccolo gesto in più: donateci l’equivalente di una birra media. E, se potete, immaginate di offrirne una anche a un amico. Così aiuterete dei ragazzi a realizzare il desiderio di correre, anche se in modo diverso”.

Al momento, la campagna ha già raccolto 2.400 euro, ma l’obiettivo è ancora lontano. Chi volesse contribuire può farlo attraverso il link disponibile sulla piattaforma GoFundMe.