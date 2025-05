Inizia la sfida verde contro la siccità estiva: “Adotta un albero assetato” è l’appello di Verona.

Per l’estate in arrivo, Verona punta sul verde e sulla partecipazione attiva dei cittadini per proteggere gli alberi più giovani dalla siccità: “Adotta un albero assetato”. Con l’arrivo della bella stagione, l’assessorato ai Giardini e all’Arredo urbano ha attivato un doppio piano d’intervento per garantire la sopravvivenza e il corretto sviluppo delle piante messe a dimora negli ultimi due anni.

Primo intervento.

Il primo intervento riguarda l’installazione di 350 sacchi in Pvc per l’irrigazione “goccia a goccia”, posizionati attorno agli alberi più giovani in vari punti della città. I sacchi da 75 litri, vengono riempiti ogni 7-10 giorni dalle idrobotti di Amia. Il sistema rilascia l’acqua lentamente, consentendo al terreno di assorbirla in modo uniforme, favorendo l’irradicamento e garantendo una buona conservazione dell’umidità. Una soluzione efficiente, resistente al sole e agli agenti atmosferici, e dai costi contenuti.

Veronesi “giardinieri” della città.

Accanto a questo sistema, torna per il terzo anno anche il coinvolgimento diretto dei cittadini con l’iniziativa “Il verde è un bene comune. Prendiamocene cura insieme”. Oltre 300 veronesi potranno “adottare” una pianta da accudire durante i mesi estivi.

“Stiamo completando la posa dei sacchi – spiega l’assessore Federico Benini – ma vogliamo anche promuovere un approccio partecipato: chi vorrà potrà contribuire alla cura degli alberi ricevendo in omaggio un annaffiatoio”.

Fino al 22 maggio, sul sito del Comune di Verona è possibile prenotare la pianta da adottare. Gli annaffiatoi saranno poi distribuiti gratuitamente sabato 24 maggio, nella sala consiliare “Davide Turazza e Giuseppe Cimarrusti” in via Sogare 3, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30.