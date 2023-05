Borgo DiVino in tour a San Giorgio di Valpolicella: oltre 100 etichette vinicole accanto alle tipicità locali dei Borghi più belli d’Italia.

Il fine settimana del 19, 20 e 21 maggio, il Borgo di San Giorgio di Valpolicella torna protagonista di “Borgo DiVino in tour”, la manifestazione promossa dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia” che mira a far conoscere le eccellenze enologiche italiane.

Durante i tre giorni saranno presenti oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio della Valpolicella e del Veneto e altre provenienti da Trentino Alto Adige, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. Si potranno degustare vini locali come l’Amarone, il Recioto e le declinazioni del Valpolicella, nei punti di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

“Siamo particolarmente contenti di ospitare la seconda edizione di Borgo diVino”, spiega Evita Zanotti, vicesindaco e assessore al turismo del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, “l’evento sarà l’occasione non solo per provare le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche per visitare il Borgo e scoprire le sue case in pietra, la maestosa Pieve Longobardo-Romanica, le casette preistoriche e i dintorni immersi nella natura”:

Il programma.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di 18 euro comprensivo di 8 assaggi di vino e un kit degustazione composto da calice e sacchetta. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito www.borgodivino.it o direttamente in loco.

L’evento si svolgerà in Piazza della Pieve (San Giorgio di Valpolicella) venerdì 19 dalle 18 alle 23, sabato 20 dalle 12 alle 23 e domenica 21 dalle 12 alle 22. Per l’intera durata dell’evento sarà attivo anche un servizio navetta che partirà dal Parcheggio delle Foibe di Sant’Ambrogio verso San Giorgio.

Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente in loco. Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche con alcune proposte de “I Borghi più belli d’Italia in Veneto” quali i Tortelli di Valeggio (tipicità del Comune di Valeggio sul Mincio, associato a “I Borghi più belli d’Italia” per la frazione di Borghetto) e il pregiato olio di Malcesine.

Ulteriore novità di questa seconda edizione a San Giorgio di Valpolicella sarà la presenza del Consorzio del formaggio Parmigiano reggiano, rappresentato dal comune di Casina, con il quale Sant’Ambrogio ha siglato un patto di amicizia per la valorizzazione del parmigiano in abbinamento con il patriarca dei vini del territorio: il Recioto.

Eventi correlati.

Nell’ambito dell’evento sabato 20 maggio saranno organizzate due masterclass in collaborazione con il Consorzio Tutela vini della Valpolicella che si terranno presso la Collegiata di San Giorgio di Valpolicella, in piazza della Pieve. La masterclass sul Recioto si svolgerà dalle 15.30 alle 16.30.

Protagonisti cinque etichette di Recioto, in un sorprendente abbinamento con il parmigiano reggiano. La masterclass sull’Amarone, invece, si svolgerà dalle 17 alle 18, in degustazione cinque diverse etichette di Amarone appartenenti a produttori e zone differenti della Valpolicella, ma accomunati da un’unica “filosofia” dell’attesa.

Le masterclass sono a numero chiuso, per le prenotazioni consultare il sito web della manifestazione. Per ulteriori informazioni e acquisto voucher: borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella.