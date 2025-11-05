Valeggio sul Mincio su Rai 2: la vetrina nazionale per la candidatura nella rubrica “Sì, Viaggiare”.

Valeggio sul Mincio sbarca su Rai 2: la rubrica “Sì, Viaggiare” racconta il fascino del territorio e la corsa per la candidatura. La cittadina veronese sarà protagonista della rubrica in coda al Tg2, in onda venerdì 7 novembre subito dopo l’edizione delle 13.

L’apparizione televisiva rappresenta una vetrina di eccezionale importanza per Valeggio, un’occasione d’oro per presentare a milioni di italiani non solo le sue rinomate bellezze paesaggistiche e storiche, ma anche un obiettivo ambizioso: la candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2028.

Promozione e Candidatura.

La rubrica “Sì, Viaggiare” è uno spazio fisso di approfondimento di Rai 2 interamente dedicato al turismo e alla valorizzazione del patrimonio italiano. L’attenzione mediatica fornita dal Tg2 permetterà a Valeggio di raccontare il fascino unico del suo territorio, a cavallo tra il Lago di Garda e il Mincio.

L’opportunità televisiva si inserisce perfettamente nella strategia di promozione legata alla corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Presentare le eccellenze locali in un contesto nazionale così autorevole è un passo fondamentale per accrescere la visibilità della candidatura e dimostrare il potenziale culturale e turistico della zona.



