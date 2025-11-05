Futuro della sanità: dibattito a Bussolengo con Crisanti

Crisanti a Bussolengo per discutere il futuro della sanità e della salute pubblica in Veneto.

Il dibattito sul futuro della sanità del Veneto è domani sera a Bussolengo: giovedì 6 novembre, alle ore 20.45 a Villa Spinola. L’incontro pubblico, intitolato “Salute Pubblica in Veneto”, intende discutere le sfide della sanità territoriale e della prevenzione.

La voce scientifica e politica di Crisanti.

L’evento vedrà la partecipazione del senatore Andrea Crisanti, microbiologo di fama, che porterà il suo contributo scientifico e politico sulla necessità di riformare e rafforzare i servizi sanitari regionali. In particolare nella gestione della prevenzione e dell’assistenza di prossimità.

Accanto al senatore, interverranno i rappresentanti sindacali dei pensionati veronesi: Adriano Filice (SPI CGIL), Viviana Fraccaroli (CISL) e Gianluigi Meggiolaro (UIL). Il loro contributo si concentrerà sulla dimensione sociale del tema, focalizzandosi sui diritti e sulle esigenze sanitarie delle persone anziane.

“Non un privilegio, ma un diritto”.

Il dialogo sarà moderato da Elisa La Paglia, assessora alla Salute del Comune di Verona e candidata del Partito Democratico alle regionali, insieme a Mattia Mosconi.

“La sanità pubblica è il cuore della nostra comunità e deve tornare ad essere un diritto garantito a tutti, non un privilegio per pochi,” ha dichiarato Elisa La Paglia. L’appuntamento è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.