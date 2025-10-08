Dal Padrino a Harry Potter: a Valeggio, il viaggio tra le colonne sonore dei film più iconici.

Le colonne sonore che hanno fatto la storia: sabato 18 ottobre a Valeggio sul Mincio va in scena la magia del cinema. L’appuntamento è con i Solisti dell’Orchestra d’Archi del Veneto, che saliranno sul palco del Teatro Smeraldo.

L’evento, intitolato “La musica da film: quando la musica incontra il grande schermo” , fa parte del Festival Internazionale di Musica del Veneto e promette di trasportare il pubblico attraverso le colonne sonore più amate di sempre.

A spasso con Morricone, Williams e Rota.

Sette musicisti si esibiranno con l’obiettivo di emozionare. Il programma è una carrellata di capolavori, con arrangiamenti originali e, a rendere l’esperienza ancora più speciale, la proiezione delle scene più iconiche e indimenticabili dei film.

Il repertorio spazierà dai maestri italiani ai grandi compositori internazionali: Ennio Morricone (da C’era una volta il West a Nuovo Cinema Paradiso e The Mission). Nino Rota con le Suite da Il Padrino e Romeo and Juliet. John Williams con i temi di Schindler’s List e la Suite di Harry Potter. E ancora, brani da La vita è bella di Nicola Piovani , Oblivion di Astor Piazzolla e Il Postino di Luis Bacalov.

L’evento è organizzato dal Comune di Valeggio sul Mincio in collaborazione con la Pro Loco.