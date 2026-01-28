10eLotto, Verona festeggia: centrato un “8” d’oro a Valeggio

Valeggio, centrato il “Doppio Oro”: pioggia di euro con un biglietto fortunato del 10eLotto.

La fortuna bacia Via Roma: a Valeggio sul Mincio vinti 20mila euro al 10eLotto grazie al concorso di martedì 27 gennaio.

La giocata vincente.

Secondo quanto riportato da Agipronews, la vincita è stata realizzata nel punto vendita di Via Roma. A rendere così ricco il bottino è stata una combinazione vincente: il fortunato ha centrato un “8” con l’opzione “Doppio Oro”. La particolarità dell’evento risiede anche nell’entità della giocata: al vincitore sono bastati appena 4 euro per sbaragliare la sorte e centrare il colpo da oltre 20mila euro.

Un successo nazionale.

Quella di Valeggio non è stata l’unica fiammata di fortuna della giornata. L’ultimo concorso del 10eLotto ha infatti distribuito premi per un totale di 30,7 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Un trend estremamente positivo per il gioco che, dall’inizio dell’anno, ha già dispensato vincite per complessivi 316,7 milioni di euro.