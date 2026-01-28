Il Carnevale di Lavagno chiude i festeggiamenti di gennaio con il Papà del Gnoco.

Sarà il Comune di Lavagno a chiudere il calendario delle sfilate di carnevale di gennaio nella provincia scaligera: ospite d’onore il Papà del Gnoco. Questa mattina, 28 gennaio, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, è stato presentato l’appuntamento con “El Carneval de Lavagno”, previsto per sabato 31 gennaio.

All’evento di presentazione sono intervenuti i vertici dell’amministrazione locale, tra cui il sindaco Matteo Vanzan e il vicesindaco con delega alle Manifestazioni David Di Michele, insieme ai rappresentanti dei comitati carnevaleschi e ai partner dell’iniziativa.

Il programma: una giornata tra camminate e sfilate.

I festeggiamenti inizieranno già nel primo pomeriggio di sabato. Alle ore 13, piazza San Francesco a Vago diventerà il punto di partenza per una camminata inaugurale che, insieme ai protagonisti del Carnevale, attraverserà il territorio fino a raggiungere San Pietro di Lavagno.

Il momento clou della giornata è fissato per le 14:30, quando da via Scolare partirà il sontuoso corteo mascherato. Ad aprire la sfilata sarà il 496esimo Papà del Gnoco, l’iconica maschera veronese, affiancata dal corpo bandistico comunale “Carlo Montanari” e dal ritmo delle majorettes di Lavagno.

Un evento di comunità.

L’organizzazione dell’evento, curata dall’Assessorato agli eventi e manifestazioni del Comune, si avvale del fondamentale supporto delle associazioni di volontariato locali e del comitato “I Conti del Busolo”.

Il corteo terminerà in piazza Vischi, dove la festa continuerà con spettacoli e un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti, per suggellare in allegria la fine del primo mese dell’anno.