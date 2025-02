TopNetwork emette un bond senior unsecured da 4 mln

ROMA (ITALPRESS) – TopNetwork, tra le aziende leader nella digitalizzazione e nei servizi ICT, ha collocato con successo un bond senior unsecured da 4 milioni di euro nell’ambito del programma Basket Bond Tech. L’iniziativa, promossa da Equita con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC), mira a finanziare imprese operanti nel settore digitale e nell’innovazione tecnologica. Lo si legge in una nota.

Il Basket Bond Tech, con un plafond complessivo di 100 milioni di euro, consente alle aziende partecipanti di emettere minibond acquisiti dal veicolo di cartolarizzazione SPV Project 2206, il quale a sua volta emette titoli ABS sottoscritti da CDP e MCC. Grazie a questa struttura, il programma facilita l’accesso a risorse finanziarie per le imprese tecnologiche, sostenendone la crescita e la competitività.

TopNetwork – guidata dal CEO Franco Celletti – fa parte del gruppo Smart4 Engineering (SM4E), una piattaforma paneuropea di permanent capital con focus sui segmenti digital e tech. Il gruppo, guidato in Italia dal managing partner e co-founder Carlo Torino, ha registrato un fatturato pro-forma di 350 milioni di euro nel 2024, con 14 controllate in quattro Paesi.

I fondi raccolti con l’emissione del minibond saranno destinati a finanziare un ambizioso piano di acquisizioni, rafforzando la presenza di TopNetwork nel mercato dei servizi digitali per banche, assicurazioni e pubblica amministrazione. L’espansione strategica si concentrerà in particolare su Lombardia e Piemonte, aree chiave per lo sviluppo dell’azienda nel medio-lungo termine.

A partire da gennaio, Celletti ha assunto il ruolo di CEO del gruppo in Italia, coordinando le attività operative delle tre portfolio company locali, con un fatturato pro-forma aggregato previsto oltre 120 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi del supporto ricevuto da investitori istituzionali del calibro di MCC e CDP – ha dichiarato Celletti -. Le risorse ci consentiranno di espanderci geograficamente e rafforzare i nostri verticali high-growth, in particolare nei settori Bank & Insurance, dove abbiamo consolidato una presenza significativa negli ultimi anni”.

Anche Carlo Torino, managing partner di SM4E, ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Siamo entusiasti di questa prima operazione nei capital market con due importanti investitori istituzionali. Il nostro obiettivo è fornire alle aziende accesso a tecnologia finanziaria flessibile e a fonti di finanziamento diversificate, supportando un modello di crescita scalabile”.

L’operazione ha visto Equita nel ruolo di advisor finanziario, mentre Dentons e il Group Italy General Counsel Andrea Arrabito hanno fornito assistenza per gli aspetti legali.

– foto ufficio stampa TopNetwork –

(ITALPRESS).