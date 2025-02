Violentò la ex minacciandola con un coltello da cucina: arrestato 42enne

Arrestato a Verona dalla polizia un 42enne condannato per violenza sessuale nei confronti dell’ex convivente.

Ieri, mercoledì 12, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino dominicano di 42 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pavia. Il provvedimento è stato emesso a seguito della revoca degli arresti domiciliari, precedentemente concessi per la mancata sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una pena alternativa alla detenzione in carcere.

Il quarantaduenne, già dichiarato colpevole in passato di reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, è stato condannato per lesioni personali e violenza sessuale perpetrata mediante minaccia poiché, nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2023, armato di un coltello da cucina, ha colpito la sua ex convivente al volto con un indumento imbevuto di candeggina e successivamente l’ha costretta a plurimi rapporti sessuali.

Al termine delle formalità di rito, gli agenti della Squadra Mobile scaligera hanno accompagnato il destinatario della misura presso la casa circondariale di Montorio, dove dovrà scontare la pena di 5 anni di reclusione.